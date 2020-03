Lausanne: des patrouilles pour faire respecter la distance sociale

Au bord du lac, dans les parcs et au centre-ville, des policiers lausannois patrouillent pour faire comprendre au public que chacun doit garder ses distances. Il s'agit pour l'heure de sensibilisation. Le ton pourrait se durcir si les règles ne sont pas respectées.

'La promenade isolée, oui. Les pique-niques non': Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de police, le rappelle sans cesse. Et la promenade isolée, ce n'est pas pour les personnes à risques qui doivent rester à domicile. 'C'est le moment de rester chez soi'.

A Lausanne, une demi-douzaine de patrouilles sillonnent à pied ou à vélo les bords du lac et les parcs de la ville. Les agents font de la prévention. Ils rappellent aux sportifs qu'il ne faut pas se tenir trop proches - à deux mètres de distance si possible - , conseillent aux personnes âgées de rester chez elles et rappellent les consignes aux jeunes qui font des grillades au bord du lac.

Principale crainte: que les jeunes gens se retrouvent dans les parcs, surtout en fin de semaine. 'Il ne faut pas former des groupes de plus de cinq personnes. Evitons les réunions inutiles', insiste M. Hildbrand qui rappelle que la vague de coronavirus est encore à venir. 'Les parcs ne sont plus des lieux de réunion', assène-t-il.

Pour l'instant, les agents se contentent de rappeler les règles. 'Face aux policiers, les gens obéissent. Mais certains se croient invulnérables quand nous ne sommes plus là', se désole le municipal.

Les patrouilles sont pour l'instant composées de deux agents. Ces prochains jours, la police pourrait former des binômes avec des assistants de sécurité. Et au besoin faire appel aux employés d'autres secteurs, comme celui de l'entretien des parcs.

/ATS