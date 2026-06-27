Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

La Pride romande a investi Lausanne pour y affirmer 'le droit d'être soi', slogan de cette ...
Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Lausanne: des milliers de personnes pour la Pride romande

Photo: KEYSTONE/Valentin Flauraud

La Pride romande a investi Lausanne pour y affirmer 'le droit d'être soi', slogan de cette édition 2026. Le point d'orgue de cette Pride, la Marche des fiertés, a réuni plusieurs milliers de personnes samedi après-midi.

Réunie sous le cagnard, à peine abritée à l'ombre du pont Bessières, la foule s'est mise en marche vers 15h00. Elle a traversé le centre-ville en direction du parc de Milan, site du village de la Pride, où plusieurs concerts et animations sont proposés depuis vendredi.

Les tenues colorées, parfois excentriques, mais toujours (très) légères au vu de la chaleur, étaient de sortie. De même que les éventails et parapluies arc-en-ciel, accessoires 'stars' de cette Pride 2026. Quelques drapeaux et pancartes ont aussi émergé parmi la foule. Et sur lesquelles on pouvait notamment lire 'Mon corps. Mon genre. Ta gueule', 'Moins de fachos, plus de ciseaux' ou encore 'A bas le cis-tèm'.

/ATS
 

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