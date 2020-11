Lausanne définit les zones où le masque est obligatoire

La ville de Lausanne a défini les zones où le port du masque est obligatoire. Il faudra avancer masqué du lundi au samedi, entre 07h00 et 20h00, au centre-ville, dans le quartier de la gare ainsi que dans certains lieux excentrés.

'Cette décision entrera en vigueur lundi, le temps d'installer plusieurs centaines de panneaux', a expliqué jeudi à Keystone-ATS le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Des panneaux bien visibles seront placés aux abords de ces lieux de forte affluence. Une signalétique est d'ores et déjà en place dans la zone du marché.

Concrètement, le port du masque sera obligatoire sur la place de la gare - et à Grancy -, puis le long du Petit-Chêne, à Saint-François, dans la zone piétonne du centre-ville, au Flon, à la Cité et au Tunnel. Plus haut, le CHUV est aussi concerné de même que la place de la Sallaz, Chailly et une zone commerciale aux Bergières.

Ouchy, au bord du lac, ne fait pas partie de ce périmètre, de même que les parcs de la ville. 'Nous avons voulu laisser des endroits où les personnes puissent se délasser ou faire du sport', a expliqué M. Hildbrandt.

Les policiers et les assistants de police rappelleront les règles aux passants qui ne respecteraient pas la consigne. 'Si des personnes se montrent oppositionnelles, elles risquent une dénonciation', a ajouté le municipal.

Comme l'a demandé le Conseil d'Etat, les villes vaudoises ont jusqu'à dimanche pour délimiter les zones à forte affluence où le port du masque est obligatoire. Nyon, notamment, l'a déjà fait.

