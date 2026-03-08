Lausanne: ballottage général - Le syndic Grégoire Junod en tête

Le 1er tour des communales à Lausanne s'est fini dimanche sur un ballottage général. Le syndic ...
Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Le 1er tour des communales à Lausanne s'est fini dimanche sur un ballottage général. Le syndic PS Grégoire Junod arrive en tête devant sa camarade Emilie Moeschler et les deux sortants verts Natacha Litzistorf et Xavier Compagny. Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand est 5e.

/ATS
 

