Lausanne: Unisanté démarre l'étude sur l'exposition aux dioxines

Unisanté démarre l’étude d'imprégnation aux dioxines en région lausannoise. Première du genre en Suisse, elle vise à évaluer l'exposition de la population à ces polluants et à identifier les facteurs de risque associés. La première étape du recrutement a été lancée.

En 2021, le canton de Vaud et la Ville de Lausanne ont révélé que plusieurs quartiers étaient affectés par la pollution des sols par des dioxines. Face à cette situation inédite, les autorités cantonales ont cartographié les sols contaminés et émis des recommandations sanitaires, rappelle Unisanté mercredi dans un communiqué.

Mandatée par l'Office du médecin cantonal, l'étude est la première du genre en Suisse. Elle vise à déterminer si la pollution des sols en région lausannoise aux dioxines et furanes a conduit à une augmentation de l'imprégnation de ces polluants dans la population locale. A noter qu'il n'existe pas de valeur de référence récente en la matière en Suisse.

Deux groupes

Deux groupes de population seront constitués: un sera formé de personnes potentiellement exposées, le second de personnes non exposées à cette pollution. La concentration de dioxines dans le sang de personnes à l'intérieur du périmètre de pollution sera ainsi comparée à celle de la population de référence.

Les résultats de cette étude, attendus à l'été 2024, permettront de renseigner les autorités et la population. Les mesures de santé publique pourront également être affinées, relève Unisanté.

Nombre limité

Toutes les personnes résidant dans la région lausannoise peuvent s'inscrire pour cette première étape du recrutement via un formulaire disponible en ligne. Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans, vivre à Lausanne et ses environs depuis plus de cinq ans, être en bonne santé générale et être capables de remplir des questionnaires en français.

Le nombre de personnes pouvant être inclus dans l'étude étant limité, seule une partie des inscrits pourra y participer. La sélection sera faite de manière aléatoire au sein des personnes éligibles.

Lien avec l'alimentation

Pour les personnes retenues, un échantillon de sang leur sera prélevé et une évaluation de la composition corporelle par une mesure indolore de la bioimpédance effectuée. Enfin, une série de questionnaires sur leurs habitudes alimentaires, en amont et en aval des visites, permettront de vérifier si les concentrations de dioxines sont en lien ou non avec l'alimentation.

Le recrutement a déjà démarré en début de semaine avec l'envoi d'une invitation à remplir le questionnaire à plusieurs personnes ayant contacté la hotline du canton de Vaud ou fréquenté la consultation spécialisée d'Unisanté. Les rendez-vous pour les personnes sélectionnées se feront entre avril et septembre prochains.

https://redcap.unisante.ch/surveys/?s=FA9F4TT9PH8FY7CJ

/ATS