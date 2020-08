Lausanne: Simonetta Sommaruga reçue à Montbenon

Après le Grütli, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga s'est rendue à Lausanne pour la soirée du 1er août. Quelque 600 invités ont participé à la célébration officielle au parc de Montbenon.

De bleu et de gris vêtue, la présidente de la Confédération s'est rendue sur le site en compagnie du président du Comité international olympique Thomas Bach, du syndic de Lausanne Grégoire Junod et de la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz.

Dans son allocution, Simonetta Sommaruga a évoqué ses deux autres visites dans la capitale olympique en 2020: elle y a vécu sa première manifestation publique en tant que présidente de la Confédération lors de l'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse.

Des miracles

Revenue début avril, la Bernoise a relevé qu'elle n'oubliera jamais la visite aux soins intensifs au CHUV au milieu de la tempête Covid. 'On y a fait des miracles. Son personnel a montré un sens du devoir admirable'. Et de rendre hommage à 'tous ces hommes et ces femmes qui sont allés travailler malgré la crise'.

La ministre a aussi profité de l'occasion pour rappeler que 'nous avons besoin des autres, que la Suisse fait partie de l'Europe'. Elle a aussi évoqué la culture, 'ce qui nous unit, ce qui enrichit nos vies et nous incite à faire preuve de solidarité, une valeur qui a pris tout son sens ces derniers mois'. La présidente de la Confédération a été applaudie comme une rock star.

Du courage

Auparavant, le syndic Grégoire Junod avait lui évoqué l'image qu'il fallait garder de cette année, celle du courage dont Mme Sommaruga a donné l'exemple en étant la première cheffe d'Etat à se rendre sur la ligne de front en Ukraine il y a une semaine. Le courage est meilleur conseiller que la peur, la Suisse va en avoir besoin, a-t-il conclu.

Plus de 500 personnes tirées au sort et 80 invités étaient présents à Montbenon. Covid oblige, le public a dû montrer patte blanche et décliner son identité pour accéder au site. Le public a été séparé en deux groupes de 300 sur deux esplanades. La soirée a été animée par des artistes lausannois. Les discours officiels ont été suivis d'un bal.

/ATS