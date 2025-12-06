Lausanne: Quelque 1000 manifestants dans un cortège antiraciste

Environ mille personnes ont défilé samedi après-midi à Lausanne pour protester contre les violences ...
Lausanne: Quelque 1000 manifestants dans un cortège antiraciste

Lausanne: Quelque 1000 manifestants dans un cortège antiraciste

Photo: KEYSTONE/GABRIEL MONNET

Environ mille personnes ont défilé samedi après-midi à Lausanne pour protester contre les violences policières. La manifestation était organisée par la Coalition Romande Antiraciste (CoRa) qui s'est récemment présentée au grand public.

Les manifestants se sont rassemblés à 14h sur la place du Château, a constaté Keystone-ATS. Le cortège s'est ébranlé vers 15h, passant par des lieux associés aux violences policières. Il s'est notamment arrêté devant l'Hôtel de police, où un Nigérian est décédé après son interpellation en mai dernier. Il devait se terminer dans le quartier de Prélaz où un adolescent a perdu la vie en août lors d'une course poursuite avec la police.

'No justice no peace', ont notamment scandé les manifestants. Le cortège a eu lieu dans le calme. L'atmosphère s'est brièvement tendue lors du passage devant la terrasse du restaurant 'Le Vaudois' où un Erythréen avait perdu la vie lors d'une altercation en août.

/ATS
 

Actualités suivantes

La fondation de déminage Digger pourra envoyer un engin en Ukraine

La fondation de déminage Digger pourra envoyer un engin en Ukraine

Suisse    Actualisé le 06.12.2025 - 14:03

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 21:59

Sébastien Cala se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Sébastien Cala se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 17:49

L'OSCE reste polarisée après le Conseil ministériel de Vienne

L'OSCE reste polarisée après le Conseil ministériel de Vienne

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 16:04

Articles les plus lus

Gros gains de loterie: limiter l'optimisation fiscale

Gros gains de loterie: limiter l'optimisation fiscale

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 11:26

Fribourg: découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans

Fribourg: découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 13:59

L'OSCE reste polarisée après le Conseil ministériel de Vienne

L'OSCE reste polarisée après le Conseil ministériel de Vienne

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 16:04

Sébastien Cala se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Sébastien Cala se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 17:49

Armée: le nouveau pistolet de service a été choisi

Armée: le nouveau pistolet de service a été choisi

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 17:34

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 04.12.2025 - 21:40

Gros gains de loterie: limiter l'optimisation fiscale

Gros gains de loterie: limiter l'optimisation fiscale

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 11:26

Fribourg: découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans

Fribourg: découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans

Suisse    Actualisé le 05.12.2025 - 13:59