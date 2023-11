Lausanne: 600 personnes en solidarité avec le peuple palestinien

Près de 600 personnes se sont rassemblées mercredi à Lausanne dans le cadre de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Elles ont ensuite défilé dans le centre-ville. Le cortège s'est déroulé sans heurt.

Les participants s'étaient donné rendez-vous dès 18h00 sur la place de la Riponne, avant que certains se retrouvent plus tard vers 20h00 sous-gare à la maison de Quartier de Montriond pour écouter des lectures d'adolescents de Gaza. Ils avaient répondu à l'appel du collectif 'Lausanne-Palestine' et du mouvement solidaritéS, soutenus par une quinzaine d'organisations et de partis signataires.

Les manifestants, près de 600 selon un décompte de Keystone-ATS, ont scandé plusieurs slogans durant leur déplacement: 'Free Free Palestine', 'Viva Viva Palestinia', 'Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi', 'De Gaza à Jénine, libérer la Palestine' ou encore 'Gaza, Gaza, la Suisse est avec toi'. A l'avant du cortège, une grande banderole affichait 'Palestine libre' et 'Liberté - égalité - justice pour les Palestiniens'.

Collectifs, ONG et partis de gauche exigent 'un cessez-le-feu', 'le retrait des troupes israéliennes hors de Gaza' et 'la fin du blocus'. Ils demandent aussi la 'fin de l'occupation et de la colonisation israélienne' et 'la fin du système d'apartheid israélien contre les Palestiniens'.

Autres revendications, la fin de la collaboration militaire avec Israël et le boycott économique et politique d'Israël jusqu'au respect des droits fondamentaux des Palestiniens et du droit international.

/ATS