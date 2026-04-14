Lancement d'une initiative pour freiner l'administration fédérale

L'administration fédérale croît 'silencieusement, continuellement, sans frein', critiquent les Jeunes PLR. Ils lancent mardi une initiative populaire visant à lier la croissance des dépenses de la Confédération à l'évolution du salaire médian de la population.

Le texte prévoit que le Parlement puisse dépasser cette limite en cas d'urgence. Il exclut également le domaine des EPF.

Sur leur site Internet, les Jeunes PLR fustigent le fait que, par des salaires élevés et des effectifs toujours plus importants, l'Etat attire à lui des spécialistes issus du secteur privé. La pénurie de main-d'oeuvre s'en retrouve aggravée. Cette évolution entraîne aussi une bureaucratie croissante.

Les Jeunes PLR demandent que l'Etat remplisse ses missions essentielles, 'tout en laissant à l'individu l'espace nécessaire à son épanouissement économique et social'. Ils ont jusqu'au 14 octobre 2027 pour récolter les 100'000 signatures nécessaires. Des élus fédéraux du PLR, du PVL, du Centre et de l'UDC font partie du comité, lit-on dans la Feuille fédérale.

/ATS