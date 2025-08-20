Lac de la Gruyère: initiative de protection jugée trop restrictive

Le Conseil d'Etat fribourgeois appelle à rejeter l’initiative constitutionnelle 'Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère', soumise à votation le 28 septembre. L'exécutif juge le texte 'trop restrictif', à l'instar du Grand Conseil et de toutes les communes riveraines.

L'initiative 'va à l’encontre de l’objectif du Conseil d’Etat visant à trouver un équilibre entre la protection du paysage du lac de la Gruyère et la possibilité donnée à l’humain de se ressourcer dans des espaces naturels', a indiqué mercredi le président du gouvernement Jean-François Steiert, chargé de l'environnement.

Entièrement rédigé, le texte propose de modifier la Constitution cantonale afin de considérer le lac, ses abords et l’ensemble de ses rives comme un patrimoine naturel cantonal à préserver et à protéger.

Selon l'exécutif, la sauvegarde du lac de la Gruyère, reconnu paysage d’importance cantonale (PIC), est déjà assurée par les législations fédérale et cantonale, qui ont par exemple entraîné l’abandon du projet de vague artificielle Goya Onda, à l’origine de l’initiative.

/ATS