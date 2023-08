La vague de chaleur tient la Suisse sous sa coupe samedi

La vague de chaleur a sévi samedi en Suisse. Dans de nombreuses régions, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) a mesuré des températures comprises entre 33 et 35 degrés dans l'après-midi.

A Genève, le mercure atteignait 36,2 degrés à 15h30, indique le portail de MétéoSuisse. A Bâle, Mathoud (VD) et Sion, le thermomètre a affiché 35 degrés dans le courant de l'après-midi - à Payerne (VD), Delémont (JU) ou Schaffhouse, plus de 34 degrés.

Vendredi déjà, MétéoSuisse avait relevé des maximums à presque 35 degrés. Pour toute la Suisse, le degré 3 de danger de chaleur est valable jusqu'à mercredi inclus en dessous de 800 mètres d'altitude. Au Tessin, le degré de danger est de 4 sur 5, ce qui signifie, selon MétéoSuisse, un grand risque de troubles circulatoires et de malaise physique.

Pour dimanche également, le service météo prévoit des températures de plus de 20 degrés en plaine dès le début de la matinée, et jusqu'à 33 degrés l'après-midi. Selon le service météorologique privé Meteonews, le pic de la canicule est attendu vers le milieu de la semaine prochaine.

Plans canicule et risque d'incendie

Plusieurs villes et cantons de Suisse romande ont activé des plans canicule. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales à Lausanne a par exemple appelé à se protéger de la chaleur et à s'hydrater suffisamment ; il convient en outre d'éviter les efforts physiques et de maintenir son corps et son logement au frais.

La chaleur aggrave aussi la sécheresse. Le mois d'août a été nettement trop sec, en particulier en Suisse romande ainsi que dans certaines parties du Valais et du Tessin, a indiqué Meteonews. Cela se traduit notamment par un risque élevé d'incendie de forêt en Valais et à Genève.

Le public est invité à faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il fait du feu. Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), certaines zones du Valais présentent le risque d'incendie de forêt le plus élevé. Pour certaines parties du canton de Genève, Alertswiss avait déjà émis une alerte aux incendies de forêt jeudi dernier.

Limite du zéro degré record attendue

Selon Meteonews, des températures exceptionnellement élevées sont attendues non seulement en plaine, mais aussi en haute altitude. Le service météorologique s'attend notamment à ce que l'isotherme du zéro degré monte à plus de 5100 mètres d'altitude d'ici la nuit de dimanche à lundi.

Le record actuel de 5184 mètres, établi le 25 juillet 2022 à Payerne dans le canton de Vaud, pourrait ainsi être battu. Avec les températures extrêmes des prochains jours, les glaciers seront en outre affectés par une fonte accrue.

/ATS