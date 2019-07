La tribune en bois d'un stade lausannois part en fumée

La tribune en bois du stade de Bois-Gentil, près de la Blécherette à Lausanne, est partie en fumée durant la nuit de mercredi à jeudi. Les gradins sont entièrement détruits. Il n'y a pas eu de blessé. La cause du sinistre n'est pas connue.

'L'incendie a été signalé vers 01h00 du matin', a expliqué jeudi à Keystone-ATS Jean-Philippe Pittet, porte-parole de la police lausannoise, confirmant les informations de divers médias. Dix-sept pompiers sont intervenus, de même qu'une dizaine de policiers. Ils ont notamment dévié la circulation sur la route proche durant l'intervention des sapeurs-pompiers.

L'installation historique, comprenant cinq à six niveaux de gradins, a entièrement brûlé. 'L'incendie était important, car la tribune est en bois. Le feu a touché quelques arbres et une haie qui se trouvaient à proximité', a ajouté M. Pittet.

Les investigations sont en cours pour déterminer la cause du sinistre, et pour savoir si elle est accidentelle ou criminelle. Ce terrain de football, et sa vieille tribune, ont accueilli de nombreux matchs de clubs lausannois, notamment de jeunes joueurs. 'Triste fin pour la tribune' a écrit le municipal des sports, Oscar Tosato, sur les réseaux sociaux.

/ATS