La tempête « Zubin » a soufflé à 150 km/h sur le pays

La profonde dépression 'Zubin' a soufflé des vents tempétueux sur la Suisse durant la nuit de mercredi à jeudi. Des pointes de plus de 150 km/h ont été enregistrées sur les sommets et de 100 km/h sur le Plateau.

L'est et le nord de la Suisse ont été particulièrement touchés par la tempête. Au Zurichberg et à Lucerne, les vents ont dépassé les 100 km/h alors qu'ils atteignaient 98 km/h dans la région bâloise. Les rafales ont été puissantes également à Fahy (91 km/h) et à Neuchâtel (90 km/h).

Mais les bourrasques les plus violentes ont été enregistrées au Pilate (156 km/h) et au Säntis (155 km/h). En Suisse romande, la tempête a soufflé à 126 km/h au Chasseral et 125 km/h au Moléson.

En raison du vent, le trafic des bacs entre Romanshorn et Friedrichshafen a été suspendu jeudi matin. Sur le Léman, la Compagnie générale de navigation a interrompu la liaison Lausanne-Thonon. Le service devrait reprendre à 9 h.

/ATS