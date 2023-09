La santé des Suisses moins bonne qu'avant le Covid (étude)

La population suisse, les aînés en particulier, se sent en nettement moins bonne santé qu'avant la pandémie du Covid, indique un sondage mandaté par la caisse-maladie CSS. Un tiers des sondés (34%) dit ne pas être en parfaite santé, contre 22% en mars 2020.

La détérioration du ressenti touche surtout les plus de 65 ans. Près d'une personne sur deux dans cette catégorie d'âge laisse transparaître des soucis de santé, contre 30% il y a trois ans et demi, relève l'étude publiée lundi par la CSS.

Plus des deux tiers des personnes se sentant malades souffrent en plus très souvent de fatigue et d'épuisement. Les auteurs de l'étude 'n'excluent pas' que cela soit dû aussi aux effets du Covid.

L'étude indique en outre que la flexibilisation des horaires de travail, en revanche, est plutôt vue comme bénéfique pour la santé des sondés.

/ATS