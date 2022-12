La salamandre tachetée animal cavernicole de l'année 2023

La salamandre tachetée est l'animal cavernicole de l'année 2023, a indiqué mardi la Société suisse de spéléologie (SSS) dans un communiqué. Les deux sous-espèces présentes en Suisse colonisent toute l'année grottes, galeries de mines et autres cavités souterraines.

La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) a été décrite scientifiquement en 1758. A ce jour, 13 sous-espèces sont connues. En Suisse, on ne trouve que la salamandre tachetée à bandes et la salamandre tachetée méridionale, la seconde au sud des Alpes.

Depuis les années 2000, le champignon cutané Batrachochytrium salamandrivorans, très probablement importé d'Asie orientale, se propage en Europe et détruit des populations entières de salamandres. Outre cette menace sanitaire, la SSS souligne que cette espèce est représentative d'un grand nombre d'animaux tributaires de refuges souterrains protégés et à l'abri du gel.

Le corps de la salamandre tachetée peut mesurer jusqu'à 20 cm de long et peser au maximum 50 grammes. Les salamandres tachetées sont généralement de couleur noire et jaune, avec un dessin unique pour chaque animal.

Le dessin sur le dos de la salamandre tachetée à bandes présente deux lignes longitudinales jaunes discontinues. En revanche, le motif de la sous-espèce méridionale est irrégulier et ne présente jamais d'amorces de bandes dorsales continues.

Cet animal se nourrit d'arthropodes, de vers de terre et d'escargots terrestres. Les salamandres tachetées femelles ont jusqu'à 60 petits vivants. Les larves à branchies sont déposées dans les eaux peu profondes.

La salamandre tachetée possède une aire de répartition remarquablement vaste pour les amphibiens. Elle couvre une grande partie de l'Europe, du Portugal aux Carpates, du nord-ouest de l'Allemagne et du sud des Pays-Bas au sud de la Grèce. On trouve l'espèce du niveau de la mer jusqu'à plus de 2500 mètres d'altitude.

