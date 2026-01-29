La rente-pont est moins utilisée que prévu par les chômeurs âgés

Depuis 2021, les chômeurs de plus de 60 ans en fin de droit et en difficulté financière sont ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Depuis 2021, les chômeurs de plus de 60 ans en fin de droit et en difficulté financière sont en droit d'obtenir une rente-pont. Cet instrument pour contrer la pauvreté est cependant moins utilisé que prévu. Une évaluation sera faite par la Confédération.

Cette nouvelle prestation permet d'éviter que des chômeurs âgés n'épuisent leur épargne et 3e pilier et soient contraints de recourir à l'aide sociale.

Selon les estimations de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) présentées lors des débats au Parlement, 2000 personnes auraient dû en bénéficier en 2022. Le montant par personne avait été évalué à 3600 francs par mois pour un coût total de 70 millions.

Dans les faits, les bénéficiaires sont nettement moins nombreux. Fin 2022, 694 chômeurs touchaient une rente pont de 2600 francs par mois. En 2024, les chiffres provisoires font état de 822 bénéficiaires et de 2650 francs par mois, selon l'OFAS.

/ATS
 

