La renonciation de Jean-Marie Lovey acceptée par le Vatican

Le Vatican a accepté la renonciation de l'évêque du diocèse de Sion Mgr Jean-Marie Lovey, présentée le 2 août dernier. Le diocèse 'invite à prier pour la désignation de son successeur.'

'Le Saint-Père a accepté cette renonciation, tout en demandant à Mgr Lovey de rester en poste, dans son statut et son ministère actuel d'évêque de Sion, jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur', écrit le diocèse dans un communiqué jeudi.

Jean-Marie Lovey avait adressé sa lettre de renonciation au pape le jour de son 75e anniversaire, comme le prévoit le droit canon. Il s'agit donc d'une remise de mandat, et non d'une démission.

Entré chez les chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard en 1971, Mgr Lovey avait été ordonné prêtre en 1977. Le natif d'Orsières avait été nommé évêque de Sion en juillet 2014 par le pape François et avait succédé à Norbert Brunner.

Les années passées à la tête du diocèse ont été marquées par les affaires d'abus sexuels au sein de l'Eglise catholique.

/ATS