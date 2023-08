La région entre Diepoldsau et le lac de Constance inondée

Le Rhin, grossi par les précipitations de ces derniers jours, a débordé lundi entre Diepoldsau (SG) et le lac de Constance. La région est partiellement inondée, mais aucun dégât n'a été constaté pour le moment, alors que des contrôles aux digues sont en cours.

Les abords du Rhin sont fermés entre Kriessern (SG) et l'embouchure du lac de Constance. Sur ce tronçon, le Rhin a un niveau d'eau qui ne se produit qu'une fois tous les 20 ans environ, selon Ralph Dietsche, porte-parole de la régulation internationale du Rhin.

Le niveau du Rhin a également grossi plus en amont, à Domat-Ems (GR), précise SRF Meteo dans un communiqué. Il se situait tôt lundi matin au niveau d'alerte 3 sur 5, soit un danger important.

Le pic de la crue est attendu dans l'après-midi, selon le porte-parole de l'organisation de régulation du fleuve entre la Suisse et l'Autriche, interrogé par Keystone-ATS. Le maximum était initialement prévu vers 20 heures.

Selon les calculs, il y aurait jusqu'à 2400 mètres cubes d'eau par seconde à Diepoldsau, ajoute M. Dietsche. Le lit du Rhin continuera donc à être fortement inondé. Des chambres de terrain, soit des espaces entre le fleuve et les digues extérieures, sont prévues pour absorber les situations de crue.

Identifier les points faibles

En raison des très grandes quantités d'eau, la protection civile a été convoquée pour effectuer des contrôles sur les digues extérieures, explique M. Dietsche. Il s'agit maintenant d'identifier rapidement les éventuels points faibles afin de pouvoir prendre des mesures.

Jusqu'à présent, les zones habitées n'ont pas été touchées par la crue du Rhin et aucun dégât n'a été enregistré, selon la régulation internationale du Rhin.

Les pluies persistantes de la nuit de dimanche à lundi ont provoqué quelques dégâts modérés dans le canton de Saint-Gall. Au total, les pompiers ont été appelés à 14 reprises, a indiqué lundi la police cantonale. Les interventions pour cause d'inondations et d'arbres tombés ont été les plus nombreuses.

80 mm de pluie attendus

Une limite des chutes de neige située à plus de 3000 mètres est en cause, selon SRF Meteo. Pratiquement toutes les précipitations du week-end se sont écoulées dans les cours d'eau.

De fortes averses sont encore prévues lundi dans le centre et l'est de la Suisse. Jusqu'à 80 millimètres de pluie sont attendus d'ici à minuit dans l'ouest du Tessin, dans le sud du Valais et à Goms (VS) dans la vallée de Conches. La limite des chutes de neige va cependant s'abaisser entre 2000 et 2500 mètres d'altitude.

Au Tessin, où il est tombé jusqu'à 360 mm de pluie par endroits entre samedi matin et lundi matin, les précipitations devraient cesser en grande partie en soirée. Il pleuvra encore mardi au nord des Alpes.

