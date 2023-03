La protection contre les crues doit être améliorée

Face à l'augmentation des risques en raison des changements climatiques et de la croissance urbaine, la protection contre les crues doit être renforcée. Le Conseil fédéral a transmis vendredi un projet au Parlement.

La loi sur l'aménagement des cours d'eau date de 1991. Or elle ne répond plus aux conditions actuelles et à l'évolution des connaissances, indique le gouvernement. Désormais, il ne s'agit plus de limiter les risques, mais de les prévenir.

Pour ce faire, le projet prévoit d'inscrire dans la loi la gestion intégrée des risques, à savoir des mesures organisationnelles, biologiques, techniques et d'aménagement. Les lois sur les forêts et sur la protection des eaux seront adaptées en conséquence, tandis que la loi sur l'aménagement des cours d'eau s'appellera dorénavant 'loi sur la protection contre les crues'.

Les cantons seront également appelés à mettre en place de nouvelles études de base, comme une vue d'ensemble des risques. Les frais engendrés seront pris en charge par la Confédération. Cette dernière participera également financièrement à la remise en état périodique des ouvrages de protection. Les travaux d'entretien réguliers étaient jusqu'à présent entièrement aux frais des cantons.

Ce procédé a fait ses preuves dans le domaine des dangers naturels, précise le gouvernement. Et il permet de faire des économies. La gestion intégrée des risques permet de ne pas avoir à construire des ouvrages de protection coûteux ou du moins à limiter les besoins en la matière. Comme les risques augmenteront, ces économies devraient toutefois s'amenuiser avec le temps.

/ATS