La projet de commune unique en Gruyère (FR) poursuit son chemin

Le projet d'une commune unique dans le district de la Gruyère (FR) poursuit son chemin. L’association régionale va recueillir l’avis de principe des 25 exécutifs communaux, avant que la population ne se prononce une première fois sur le projet, possiblement en 2024.

Le district compte pas loin de 60'000 habitants et couvre une superficie de près de 490 kilomètres carrés. Jeudi à Bulle, devant un parterre de conseillers communaux, le préfet Vincent Bosson et le comité de l’Association régionale la Gruyère (ARG) ont présenté le rapport Fusion 25, rapporte samedi le journal La Gruyère.

Réalisé par le cabinet d’audit et de conseil BDO, sur mandat de l’ARG et avec le concours d’élus communaux, le document d’une cinquantaine de pages vise 'à établir la faisabilité d’une commune unique dans le district'. Et la réponse est oui, la fusion des 25 communes gruériennes est 'possible et viable'. conclut le rapport.

Pas avant 2031

La prochaine étape consiste à recueillir, via l'ARG, l’avis de principe des 25 exécutifs communaux. 'Nous aimerions les avoir reçus d’ici à l'automne', précise Vincent Bosson dans les pages spéciales du trihebdomadaire. 'Au début de 2024', des soirées d’information pourraient ensuite prendre place dans les sept régions du district.

La population sera ensuite invitée à se prononcer une première fois, lors d’un vote consultatif qui devrait être organisé 'au printemps 2024', détaille encore le préfet dans les colonnes de La Gruyère. Si la population donne son accord afin de poursuivre les réflexions, un projet concret de convention de fusion sera élaboré.

Un nouveau débat public aurait alors lieu, avant une votation populaire définitive, 'probablement durant la législature 2026-2031', ajoute Vincent Bosson. Pour autant qu’elle soit acceptée, la commune unique ne verra donc pas le jour avant l'année 2031. A suivre donc.

/ATS