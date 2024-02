La présidente de la Confédération en visite en Estonie

La présidente de la Confédération Viola Amherd a entamé lundi son voyage en Estonie par une visite au Centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'OTAN à Tallinn. Un des responsables a présenté à la Valaisanne et à sa délégation les activités du centre.

Mme Amherd a également rencontré les deux collaborateurs du Département fédéral de la défense (DDPS) qui y travaillent. Depuis 2020, la Suisse prend part aux activités de ce centre créé en 2008 et qui assiste les pays membres et d'autres en matière de formation, de recherche et de partage d'expérience sur les questions de cyberdéfense.

Dans ce cadre, l'exercice défensif Lockshield aura lieu en avril 2024. Vingt Suisses y prendront part à distance depuis Andermatt (UR). Ils formeront une équipe avec les Etats-Unis et l'Autriche, a indiqué Reto Senn, attaché de défense pour la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Estonie, à une journaliste de Keystone-ATS sur place.

