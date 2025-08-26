La population suisse veut l'égalité pour les personnes LGBTQ

En Suisse romande et alémanique, la population soutient l’égalité et la protection des personnes ...
La population suisse veut l'égalité pour les personnes LGBTQ

La population suisse veut l'égalité pour les personnes LGBTQ

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

En Suisse romande et alémanique, la population soutient l’égalité et la protection des personnes LGBTQ, selon une étude réalisée par l’institut de recherche gfs-Zurich. 83% des sondés ont répondu positivement à une question à ce sujet.

Selon l’étude, le soutien à l'égalité et à la protection des personnes LGBTQ est resté stable quel que soit le sexe, l'âge, la région linguistique, le niveau d'éducation, l'affiliation politique et le type d'habitat.

En parallèle, 69% des personnes interrogées se sont dites préoccupées par la recrudescence des agressions et des discriminations à l'encontre des personnes queer. Seuls les partisans de l'UDC (57%) ont affirmé ne pas être inquiétés par ce phénomène.

84% des personnes interrogées réclament une interdiction légale de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle sur le lieu de travail. 72% des sondés se prononcent aussi en faveur d'une interdiction nationale des 'thérapies de conversion'.

Ces chiffres contredisent clairement l'affirmation souvent relayée par les médias et les responsables politiques selon laquelle la communauté LGBTQ serait trop exigeante et susciterait donc le rejet, a déclaré mercredi Pink Cross, qui a commandé l'étude. Le soutien de la société à l'égalité et à la protection des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer est largement ancré et transcende les clivages politiques.

Pour cette étude, 1010 personnes ont été interrogées entre le 2 et le 28 avril de cette année. Selon ses auteurs, l'étude est représentative de la population adulte en Suisse alémanique et romande.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 22:00

L'EPFZ résout l'énigme de la stabilité de la mousse de bière

L'EPFZ résout l'énigme de la stabilité de la mousse de bière

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 17:03

Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 16:11

Le comité référendaire appelle à refuser les deux lois « corsets »

Le comité référendaire appelle à refuser les deux lois « corsets »

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 13:59

Articles les plus lus