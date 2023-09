La pop star Robbie Williams offre ses services comme manifestant

La pop star britannique Robbie Williams veut s'engager pour son nouveau lieu de résidence, Gstaad (BE). Le chanteur de 49 ans a été le premier à manifester contre un giratoire. Le chanteur s'est récemment produit à l'Openair de Zurich le 22 août.

Sur son compte Instagram, le Britannique apparaît sur une photo le montrant devant un giratoire avec un panneau portant l'inscription 'Say no to Roundabouts' ('Non aux giratoires'). Robbie Williams écrit à ce sujet qu'il propose ses services en tant que manifestant célèbre rémunéré. Ses prix sont moins élevés que ceux de Justin Timberlake, Bruno Mars et Justin Bieber, plaisante-t-il.

Comme l'a rapporté le portail d'information blick.ch, il aurait également posté une photo de lui sur une pelouse. Il aurait écrit à ce sujet: 'J'ai décroché mon premier contrat !' Il manifesterait désormais contre les gros agriculteurs.

Le Britannique, ancien membre du boys band Take That, habiterait depuis peu à Gstaad et aurait mis en vente sa propriété dans la banlieue genevoise de Vandœuvres.

Affinités avec la Suisse

Auparavant Robbie Williams a déjà passé plusieurs fois des vacances à Gstaad. Des photos publiées par la Schweizer Illustrierte le montrent avec sa femme Ayda en train de faire du ski de fond et des randonnées en raquettes autour de Gstaad. Le couple possède également un bouvier bernois nommé Mr. Showbiz.

Robbie Williams a des affinités avec la Suisse. Le chanteur venait déjà en Suisse à l’époque des boys bands, lorsqu’il faisait partie de Take That.

Et puis, Schladming en Autriche n'est pas très loin. Robbie Williams y donnera deux concerts pour ouvrir la saison d'hiver cette année. Après la conférence de presse de fin juillet, au cours de laquelle cette annonce a été faite, le chanteur s'est fait transporter en hélicoptère à Gstaad pour y retrouver sa famille.

/ATS