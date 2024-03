La mortalité des poissons dans la Dranse (VS) s'annonce massive

Des pêches électriques sont menées ces jours sur toute la longueur de la Dranse pour évaluer la mortalité piscicole survenue après une vidange autorisée du barrage des Toules (VS). Les pertes s'annoncent massives. Selon les pêcheurs, l'heure doit être à la réflexion.

La pêche électrique étourdit les poissons et permet de les capturer pour les dénombrer avant de les remettre à l'eau. Les résultats de celle qui a été effectuée jeudi sur cinq tronçons de la Dranse n'ont pas encore été communiqués. Ils tomberont 'dans les jours à venir', indique à Keystone-ATS le service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF).

'Un courriel m'a informé ce matin qu'une pêche électrique complémentaire est prévue à la fin mars, plus en aval du cours d'eau', précise vendredi James Derivaz, directeur de Dransenergie, société mandatée par les Forces Motrices du Grand-St-Bernard, propriétaire du barrage des Toules. Ce type de pêches, effectuées notamment avant et après la vidange d'un barrage, permet d'estimer la population de poissons et les dégâts occasionnés.

