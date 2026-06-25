La moitié des votants en Suisse ont 60 ans ou plus

En Suisse, les personnes âgées votent bien plus souvent que les jeunes. L'âge moyen des votants se situe autour de 60 ans, indique jeudi le groupe de réflexion Avenir Suisse.

Selon l'analyse d'Avenir Suisse, cette marque est nettement supérieure à l'âge moyen de la population (43 ans) et à celui des électeurs (53,5 ans). Une différence qui s'explique principalement par la disparité du taux de participation. Entre 2020 et 2024, alors que plus de 60% des 70-79 ans ont voté, la participation n'a été que d'environ 30% pour les 25-29 ans.

Cette évolution a des conséquences politiques concrètes. La 13e rente AVS, acceptée par la majorité de la population mais refusée par les moins de 40 ans, en est un exemple.

Ecart femmes-hommes

Alors que chez les jeunes, les femmes votent un peu plus souvent que les hommes, ce rapport s'inverse avec l'âge. A partir de 75 ans, la participation des femmes aux votations est nettement inférieure à celle des hommes, ce qui est probablement dû en partie au droit de vote des femmes, instauré en 1971. A l'époque, l'âge minimal pour pouvoir voter était de 20 ans. Les femmes nées en 1950 et plus tôt n'avaient donc pas le droit de voter en atteignant la majorité. Ce sont précisément elles qui ont aujourd'hui plus de 75 ans.

Des mesures comme l'abaissement du droit de vote à 16 ans n'auraient qu'un effet marginal sur cet écart entre jeunes et personnes âgées dans la participation, selon l'analyse.

L'âge moyen élevé des votants ne constitue pas en soi un déficit démocratique, mais c'est une réalité que l'on ne peut pas ignorer lors de la prise de décisions politiques, surtout lorsque les coûts et les avantages d'un objet sont répartis en fonction de l'âge, commente Avenir Suisse.

/ATS