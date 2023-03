La moitié des chutes graves touchent la tranche d'âge 17-64 ans

Quelque 125'000 personnes se blessent chaque année en chutant en Suisse. Les accidents graves ne concernent pas uniquement les seniors, la moitié des victimes étant âgées de 17 à 64 ans, selon le Bureau de prévention des accidents, qui lance une nouvelle campagne.

Plus de 40% des chutes se produisent à domicile, relève le bpa mardi dans un communiqué. Et sur les 14'500 personnes qui se blessent lourdement en tombant chaque année, 7200 sont en âge de travailler, soit entre 17 et 64 ans. Le bpa chiffre les coûts pour cette tranche d'âge à 1,4 milliard de francs. Une partie de ces accidents aboutit même à une invalidité.

Beaucoup de ces chutes, de loin le type d'accident le plus fréquent en Suisse, pourraient être évitées en prenant certaines précautions, selon le bpa.

Ainsi, l'organisation de prévention conseille par exemple de sécher immédiatement un sol mouillé ou de ranger des objets qui traînent dans la maison et sont susceptibles de faire trébucher, comme par exemple des baskets dans l'escalier. Et mieux vaut aussi utiliser un escabeau stable au lieu d'un tabouret chancelant.

Toutes ces 'sources de faux pas', qualifiées de 'malfaiteurs multirécidivistes', seront au centre d'une nouvelle campagne de sensibilisation du bpa. Ce dernier lancera, sur le ton de l'humour, un avis de recherche national 'pour lésions corporelles graves', assorti de conseils pour aménager son logement de manière plus sûre.

/ATS