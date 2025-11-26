La ministre vaudoise de la santé Rebecca Ruiz démissionne

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz démissionne. La ministre socialiste en charge de ...
La ministre vaudoise de la santé Rebecca Ruiz démissionne

La ministre vaudoise de la santé Rebecca Ruiz démissionne

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz démissionne. La ministre socialiste en charge de la santé et de l'action sociale a annoncé son départ du gouvernement pour le printemps prochain.

La Lausannoise de 43 ans a connu des problèmes de santé cet été. Si elle a pu reprendre ses activités, elle a expliqué mercredi, lors d'un point presse, que ses ennuis de santé 'entravaient' trop son travail.

Cette décision est 'la seule responsable pour moi', mais aussi pour 'respecter' une fonction qui nécessite 'un engagement extrême', a-t-elle ajouté.

Rebecca Ruiz était entrée en 2019 au gouvernement vaudois, prenant la succession de Pierre-Yves Maillard. Elle a toujours occupé la tête du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS).

