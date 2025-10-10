La journée internationale du coming out se tient samedi

Faire son coming out en 2025 reste un grand pas pour certaines personnes lesbiennes, gay, bisexuelle ...
La journée internationale du coming out se tient samedi

La journée internationale du coming out se tient samedi

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ANDRE BORGES

Faire son coming out en 2025 reste un grand pas pour certaines personnes lesbiennes, gay, bisexuelle, trans intersexuée ou queer. La journée internationale du coming out, qui se tient samedi, s'empare de ce thème et veut lutter contre l'exclusion.

Cette année, près de 10% des demandes adressés à la LGBTIQ helpline, un service national d'assistance dédié aux questions LGBTIQ, concernent encore le coming out, écrit vendredi dans un communiqué Pink Cross.

Pour elle, la journée de samedi s'adresse d'une part, aux personnes qui n'ont pas encore ouvertement révélé leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ou qui ne l'ont fait que partiellement. Le but est de les aider à trouver le courage de 'choisir le moment où elles se sentiront prêtes à faire un premier pas vers leurs amis et leur entourage et à s'assumer, indique Pink Cross.

D'autre part, la journée s'adresse aussi à toute la société qui doit être sensibilisée aux obstacles et aux craintes qui entourent encore aujourd'hui le coming out. 'Il faut également souligner l'importance d'une attitude compréhensive et du soutien requis durant ce moment délicat' note Pink Cross.

/ATS
 

Actualités suivantes

Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat acceptée à Fribourg

Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat acceptée à Fribourg

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 11:15

Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 09:30

Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 03:13

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 21:24

Articles les plus lus

Quatre F-35A seront assemblés en Suisse

Quatre F-35A seront assemblés en Suisse

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 11:01

Transports 2045: sept projets très prioritaires en Suisse romande

Transports 2045: sept projets très prioritaires en Suisse romande

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 13:09

Martigny: un dealer risque 5 ans de prison pour trafic de drogue

Martigny: un dealer risque 5 ans de prison pour trafic de drogue

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 16:57

VD: plus de 90 députés masculins auditionnés au Ministère public

VD: plus de 90 députés masculins auditionnés au Ministère public

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 18:31