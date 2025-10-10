La journée internationale du coming out se tient samedi

Faire son coming out en 2025 reste un grand pas pour certaines personnes lesbiennes, gay, bisexuelle, trans intersexuée ou queer. La journée internationale du coming out, qui se tient samedi, s'empare de ce thème et veut lutter contre l'exclusion.

Cette année, près de 10% des demandes adressés à la LGBTIQ helpline, un service national d'assistance dédié aux questions LGBTIQ, concernent encore le coming out, écrit vendredi dans un communiqué Pink Cross.

Pour elle, la journée de samedi s'adresse d'une part, aux personnes qui n'ont pas encore ouvertement révélé leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ou qui ne l'ont fait que partiellement. Le but est de les aider à trouver le courage de 'choisir le moment où elles se sentiront prêtes à faire un premier pas vers leurs amis et leur entourage et à s'assumer, indique Pink Cross.

D'autre part, la journée s'adresse aussi à toute la société qui doit être sensibilisée aux obstacles et aux craintes qui entourent encore aujourd'hui le coming out. 'Il faut également souligner l'importance d'une attitude compréhensive et du soutien requis durant ce moment délicat' note Pink Cross.

