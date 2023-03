La journée des malades encourage à « avancer tous ensemble »

Ce dimanche a lieu la Journée des malades sous la devise 'Avançons tous ensemble'. La manifestation invite la population à 'affronter les situations difficiles main dans la main', et ce, 365 jours par an.

Un jour ou l'autre, chacun d'entre nous sera confronté, lui-même ou à travers un proche, à la maladie, à un accident ou à une situation de handicap, rappelle l'association Journée des malades dans un communiqué. Selon l'Office fédéral de la statistique, environ 2,3 millions de personnes de tout âge sont touchées par une maladie chronique en Suisse.

Pour les organisateurs de la Journée, 'une bonne cohésion débouche sur de meilleurs résultats que la somme des actions individuelles'. Aussi, la pensée en réseau et la collaboration profitent aux malades mais également aux professionnels, aux proches aidants et aux bénévoles.

La coopération comme mot d'ordre

Faire confiance aux professionnels, mettre le patient au centre des préoccupations ou promouvoir la collaboration interprofessionnelle sont autant de manière d''avancer tous ensemble', poursuit le communiqué.

La Journée des malades sensibilise la population à un thème ayant trait à la santé et à la maladie chaque premier dimanche de mars depuis plus de 80 ans. Cette année, les patients des hôpitaux romands auront notamment droit à des cartes de voeux, un menu spécial et des services religieux. Alain Berset doit aussi s'adresser à la population lors de la traditionnelle allocution du président de la Confédération.

/ATS