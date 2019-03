La jeunesse du monde entier se retrouve dans la rue

La jeunesse du monde entier se retrouve vendredi dans la rue pour exiger des mesures en faveur du climat. En Suisse, des manifestations sont programmées dans près de 30 villes.

Ce n'est pas la première fois que les jeunes Suisses se mobilisent pour le climat. Accompagnés d'adultes de tout âge, ils avaient été plus de 38'000 samedi 2 février à défiler dans tout le pays. Deux semaines plus tôt, vendredi 18 janvier, ils avaient été environ 22'000 à faire 'grève' et à sécher les cours pour aller battre le pavé.

Les organisateurs espèrent que le mouvement continuera de prendre de l'ampleur vendredi, même si les conditions météorologiques s'annoncent peu propices pour des manifestations. En Suisse romande, la première manifestation est prévue dès 10h00 à Delémont. Suivront Lausanne (10h30), Neuchâtel (11h30), Sion (13h00), Fribourg (13h30), Genève (14h00) et Bienne (14h00).

Tolérance variable

Pour cette nouvelle grève du climat, les absences seront plus ou moins tolérées selon les cantons. Sur Vaud, aucune sanction ne sera prise si l'absence est justifiée. Il en sera de même pour Genève, sauf pour les classes où un examen est prévu.

Les étudiants neuchâtelois du secondaire II ne seront pas sanctionnés, et ceux de l'école obligatoire devront fournir une excuse. Pour le Jura et le Jura bernois, les élèves pourront utiliser l'une des demi-journées de congé à disposition chaque année.

Moins tolérants, les cantons de Fribourg et du Valais estiment que cette grève du climat ne constitue pas un motif d'absence valable. Des sanctions pourront être prises. 'Je salue l'engagement des jeunes. Mais il y a suffisamment de temps en dehors de l'école pour s'adonner à des activités citoyennes', s'est justifié le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay, interrogé par le 19h30 de la RTS.

Mobilisation mondiale

Les manifestations pour le climat ne se cantonneront pas uniquement à la Suisse vendredi. Les jeunes du monde entier sont appelés à défiler. 'Nous sommes en grève pour dire à nos gouvernements de remplir leurs devoirs et de nous donner des preuves', dit l'appel publié sur Facebook. Des preuves que le monde prend les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement à un maximum de +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, comme prévu par l'Accord de Paris.

Cette journée du 15 mars constitue un test pour une mobilisation inédite inspirée par l'adolescente Greta Thunberg. Jusqu'ici, l'appel à la grève hebdomadaire lancé par la militante suédoise, qui manifeste seule tous les vendredis depuis l'été devant le parlement à Stockholm, n'a été suivi que dans quelques pays, dont la Suisse.

/ATS