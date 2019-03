La grippe saisonnière toujours présente mais en baisse

Nez qui coulent, fièvre, frissons: la saison de la grippe n'est pas encore terminée, mais la tendance est à la baisse. Le virus stagne ou recule dans toutes les régions de Suisse.

La semaine dernière, les médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 27,8 cas d'affections grippales pour 1000 consultations, selon les dernières informations publiées mercredi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les bambins jusqu'à 4 ans ont été les plus touchés. La maladie est toutefois en baisse dans cette tranche d'âge, de même que chez les 5-14 ans et les 30-64 ans. Elle est en revanche en hausse chez les plus de 65 ans et stable chez les adolescents et les jeunes adultes (15-29 ans).

La région des Grisons et du Tessin est la plus touchée avec 438 consultations médicales pour 100'000 habitants. Le virus est sur la pente descente dans tous les cantons romands.

/ATS