La fibre optique a mesuré les secousses de l'éboulement de Brienz

Lors de l'éboulement de Brienz (GR) en 2023, une équipe de recherche de l'institut WSL et de l'EPF de Zurich a mesuré avec succès les secousses à l'aide des câbles à fibre optique du réseau Internet. Une méthode jugée prometteuse pour surveiller les dangers naturels.

Dans la nuit du 15 au 16 juin 2023, plus d'un million de mètres cubes de roche se sont déversés dans la vallée près de Brienz. Une équipe de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est parvenue à détecter les ondes de choc grâce à des câbles à fibre optique souterrains.

Les ondes souterraines provoquent des étirements et des compressions extrêmement faibles dans les fibres optiques, que les scientifiques peuvent mesurer en temps réel. Cela leur permet d'en déterminer l'origine dans les fibres à quelques mètres près. La méthode a permis d'identifier correctement 95% des mouvements de terrain, rapportent les auteurs dans la revue Geophysical Research Letters.

/ATS