La fête nationale continue, avec ou sans feux d'artifice

Des milliers de Suisses profitent du 1er Août férié pour se reposer des festivités de la veille, déjà organisées dans de nombreuses communes. D'autres s'apprêtent à rejoindre une des multiples manifestations, plus ou moins traditionnelles, dans toute la Suisse.

Des dizaines de milliers d'amateurs se dirigeront dans une des quelque 360 exploitations proposant le brunch à la ferme. Ce mercredi, Simonetta Sommaruga à Münsingen (BE), Johann Schneider-Ammann à Hergiswil am Napf (LU) et Doris Leuthard à Villmergen (AG) ont répondu à l'invitation de l'Union suisse des paysans de participer à ce qui est devenu une véritable institution.

Autre tradition nationale, la journée portes ouvertes au Palais fédéral devrait accueillir des centaines de visiteurs. Plus confidentielle, la fête fédérale organisée par la Société suisse d'utilité publique, sur inscription pour éviter toute mauvaise surprise de l'extrême droite, verra cette année la présence du président de la Confédération Alain Berset. Avec une première: l'interprétation des discours en langue des signes.

Les trois autres conseillers fédéraux qui se sont déjà exprimés comme lui mardi, Simonetta Sommaruga, Ignazio Cassis et Johann Schneider-Ammann répondront à de nouvelles invitations de communes ce mercredi. Ils seront rejoints par Doris Leuthard, tandis qu'Ueli Maurer, à l'étranger, sera le seul à ne pas participer cette année aux festivités.

