La fête de la Tête de Moine attire 14'000 amateurs

Plus de 14'000 visiteurs se sont rendus à la fête de la Tête de Moine à Bellelay, dans le Jura bernois. Cette sixième édition, qui s'est déroulée de vendredi à dimanche, était intitulée 'ça râcle'.

Cette expression traduit le tournage des rosettes, mais aussi le râclage du fromage à raclette, Raclette du Valais AOP étant l'invité d'honneur cette année. Les deux fromages sont protégés par une AOP et ne peuvent être produits que dans la région définie et selon certains critères.

L'importance des AOP et des IGP pour la Suisse a été soulignée lors de la cérémonie officielle samedi matin, ont indiqué dimanche les organisateurs dans leur bilan. La force de pouvoir disposer d'une interprofession réunissant tous les acteurs de la filière pour la création de valeur ajoutée dans une région a aussi été soulignée, tant pour l'agriculture, que pour le tourisme et pour toute l'économie.

L'année 2022 a permis d'enregister des ventes record de Tête de Moine, avec 3300 tonnes réalisées en production et en ventes.

Dans la peau d'un jury

Dans le cadre des festivités du week-end, le public a notamment pu admirer une exposition de caricatures de Caroline Rutz et Vincent l'Epée, qui montre le fromage dans son environnement. Ces oeuvres sont visibles encore jusqu'à fin octobre à la Maison de la Tête de Moine.

Les visiteurs ont aussi pu endosser le rôle de juges dans une dégustation de Tête de Moine, à l'issue de laquelle ont été remises les girolles d'Or. La fromagerie de la Suze à Corgémont (BE) a été récompensée à deux reprises, au côté de la fromagerie Amstutz à Fornet-Dessous (BE).

Le public et un jury d'experts ont également désigné les plus beaux plateaux de fromages réalisés dans le cadre d'un concours international auquel participaient douze pays. La première place est revenue à Raphaelle Houdard de Carouge (GE), la deuxième à Carole Drouin de Paris et la troisième à Anthony Decant de Bruxelles.

