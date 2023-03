La femelle gorille Faddama meurt d'une infection au zoo de Bâle

La femelle gorille Faddama est morte au zoo de Bâle, dans la nuit de jeudi à vendredi. Agée de 40 ans, elle a succombé à une infection causée par un parasite.

Le mal provoqué par le parasite echinococcus multilocularis avait été diagnostiqué en janvier, indique le zoo de Bâle. La femelle s'en était ensuite remise grâce à l'administration de médicaments, mais son état s'est à nouveau aggravé ces derniers jours. Faddama n'avait plus aucun appétit et ne buvait plus guère.

La femelle est née dans le parc zoologique bâlois en 1983. Elle y a passé toute sa vie et a mis au monde quatre petits. Deux d'entre eux s'y trouvent toujours. Les deux autres vivent dans d'autres zoos européens.

