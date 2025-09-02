La droite défend les lois visant à fixer une limite aux déficits

A Genève, la droite a lancé mardi sa campagne en faveur des deux lois visant à maîtriser les charges et les engagements, qui seront en votation le 28 septembre. Avec un message: l'Etat ne peut dépenser que ce qu'il gagne.

Pour illustrer ce propos, le PLR, l'UDC, Le Centre et les Vert'libéraux ont convié les médias dans un restaurant qui propose un menu à volonté. 'Quand il n'y a pas de limite, on prend trop', a commenté le président du PLR Pierre Nicollier. Et le député de rappeler que les deux lois s'appliqueront uniquement en cas de budget déficitaire, afin de protéger les prestations publiques.

Concrètement, la hausse des charges de l'Etat sera limitée à la croissance démographique, tandis que les nouveaux engagements seront bloqués, sauf dans l'enseignement pour garantir un taux d'encadrement stable. 'Entre 1998 et 2024, la population genevoise a crû de 32% et les charges de l'Etat ont augmenté de 88%. Aucun autre canton ne dépense autant que nous pour la fonction publique', a-t-il dénoncé.

/ATS