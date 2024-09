La détection chez les femmes de moins de 50 ans est souvent tardive

La détection du cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans est souvent tardive. L'Association savoir patient (ASAP) a décidé de thématiser cet enjeu majeur de santé publique. Sa campagne est lancée dans le cadre d'Octobre rose.

La Suisse est particulièrement touchée par le cancer du sein. Chaque année, 6400 femmes sont nouvellement diagnostiquées. Parmi elles, 19% ont moins de 50 ans et 5% moins de 40 ans, a indiqué lundi devant les médias Sophie Gabus, directrice de l'Association savoir patient (ASAP). Et de rappeler qu'il est la première cause de mortalité féminine entre 40 et 50 ans.

Or la détection est souvent tardive avant 50 ans. 'Ces femmes ne sont pas entendues par leur médecin', a déploré la coprésidente du Réseau cancer du sein Marylise Pesenti, diagnostiquée à 38 ans. Avec pour conséquence une tumeur plus grande et une atteinte des ganglions sous le bras. Compte tenu du fait que la biologie des cancers chez les femmes plus jeunes est souvent plus agressive, le pronostic est moins bon.

/ATS