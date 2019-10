La défense des consommateurs victime de piratage

L'organisation alémanique de défense des consommateurs a été victime de piratage informatique. Elle a informé en début de semaine ses membres. Il n'est pas encore clair si des données ont été volées.

Des tiers non autorisés ont pu s'introduire fin août sur la plateforme web de la fondation Stiftung für Konsumentenschutz. Ils ont placé sur le site divers liens vers des sites de vente frauduleux, écrit l'organisation dans un message électronique à ses affiliés, que Keystone-ATS a pu se procurer.

Ces actes ont été découverts en moins de deux heures et la faille de sécurité a immédiatement été localisée et maîtrisée. Selon l'organisme de défense des consommateurs, la base de données du magasin a été piratée.

La fondation part de l'hypothèse que les hackers avaient seulement pour but d'installer les faux liens et n'ont pas volé de données de clients. Mais elle ne peut pas exclure que des noms, domiciles, adresse mail et mots de passe aient été dérobés.

Il est en revanche certain qu'il n'y a pas eu d'accès non autorisé aux paiements. Dans le domaine ciblé par les pirates, il n'y a pas de données enregistrées concernant des cartes de crédit ou des paiements. Les membres sont toutefois priés de changer leur mot de passe.

