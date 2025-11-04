La défense conteste les intentions terroristes des accusés

L'avocat de 'l'émir' des 'Frères de Genève' a démonté mardi matin les accusations du Parquet devant le Tribunal pénal fédéral. Il a contesté l'existence d'une organisation terroriste, ni à Genève, ni à Viti au Kosovo.

Après la peine de neuf ans requise la veille par la procureure fédérale contre son client, Me Kastriot Lubishtani a demandé l'acquittement des chefs de participation et soutien à une organisation terroriste. 'Faute de mieux, le Parquet vous a raconté une histoire, une histoire sans consistance'.

Selon l'avocat, ni les 'Frères de Viti', ni son antenne genevoise, ne présentaient les caractéristiques d'une telle organisation: pas de structure hiérarchique - chacun faisait ce qu'il voulait -, pas d'organisation, pas de sanction, pas d'entraînement, pas d'acte de violence, pas d'activité opérationnelle.

'Une utopie'

Les 'frères', à Genève comme à Viti, ont été certes fascinés par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) durant l'essor de celui-ci, mais ils ne croyaient pas à une prise de pouvoir par la force sur une région du Kosovo, qu'ils savaient irréaliste. 'Ils ont juste cru pour un moment à une utopie.'

L'avocat a comparé l'attrait exercé par l'EI sur des milliers de volontaires étrangers à la guerre civile espagnole et aux Brigades internationales. L'émir a sympathisé un temps avec cette cause puis il a nourri des doutes et s'en est finalement distancé. 'Son adhésion était purement intellectuelle.'

La première plaidoirie se poursuit avec les autres chefs d'accusation.

/ATS