La consommation de cocaïne continue d'augmenter en Suisse

La consommation de cocaïne continue d'augmenter en Suisse, selon une nouvelle analyse d'Addiction ...
La consommation de cocaïne continue d'augmenter en Suisse

La consommation de cocaïne continue d'augmenter en Suisse

Photo: KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT

La consommation de cocaïne continue d'augmenter en Suisse, selon une nouvelle analyse d'Addiction Suisse publiée jeudi. Ce sont surtout les hommes et les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans qui en consomment.

En Suisse, la cocaïne est la substance illégale la plus consommée après le cannabis. Selon la dernière Enquête suisse sur la santé datant de 2022, environ 1% de la population a consommé de la cocaïne au cours des douze derniers mois. Cela représente 60'000 personnes extrapolées à l'échelle nationale, détaille Addiction Suisse.

Cependant, l'organisation note que diverses sources de données, dont des analyses des eaux usées, indiquent toutefois que l'ampleur réelle est 'certainement bien plus importante'.

La consommation de cocaïne s'est répandue dans de larges pans de la société. Les hommes et les jeunes adultes âgés de 18 à 43 ans sont les plus nombreux à consommer.

/ATS
 

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