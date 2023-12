La conseillère fédérale Viola Amherd a fait une halte à Sion

Le train spécial de la conseillère fédérale Viola Amherd élue à la présidence de la Confédération pour 2024 a fait une halte jeudi à Sion. Les autorités ont déroulé le tapis rouge.

La ministre valaisanne et sa délégation, comptant notamment le conseiller fédéral Alain Berset à qui elle succède à la tête du pays, ont été accueillies dans le chef-lieu cantonal au son de trois fanfares - la Liberté de Salins, la Laurentia de Bramois et l'Harmonie municipale de Sion. Accompagnée notamment des présidents du gouvernement Christophe Darbellay et de Sion Philippe Varone, Viola Amherd a mené un petit cortège jusqu'au bâtiment Energypolis où l'attendait, entre autres, une foule d'enfants agitant des drapeaux aux couleurs de la Suisse et du Valais.

'Je me sens au pays'

'On dit que la patrie, ce n’est pas seulement un lieu, mais avant tout un sentiment d’appartenance. C’est une belle idée. J’ai surtout le sentiment d’être au pays quand je suis ici, en Valais', a lancé la ministre centriste une fois arrivée dans le bâtiment Energypolis, non loin de la gare.

Viola Amherd a aussi relevé que la force du canton, outre sa beauté, résidait dans la capacité de ses habitantes et habitants à se rassembler malgré leurs différences. 'Même si nous appelons les choses différemment, elles restent les mêmes, et c’est ce qui fait que je me sens vraiment au pays', a-t-elle ajouté, illustrant son propos avec le Rhône, Rottu en haut-valaisan, le long duquel son train a voyagé.

'Un jour d'histoire'

'Le Valais vit un jour d'histoire. Il entre dans la liste exclusive des cantons qui ont l'honneur d'avoir une présidente', a déclaré le président du gouvernement valaisan Christophe Darbellay. 'Tu travailles dans l'ombre, mais avec tout le monde; tu ne hurles pas avec les loups. Que ton parcours puisse inspirer enfants, jeunes, politiciens et politiciennes', a-t-il poursuivi en s'adressant à Viola Amherd

Le train spécial parti de Berne vers 12h30 est arrivé vers 15h00 à Sion après un bref arrêt à Saint-Maurice, l'une des portes d'entrée du canton. Il ralliera ensuite Brigue, où Viola Amherd a vu le jour en 1962.

