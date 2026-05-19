La coalition NoG7 veut manifester autour de la rade de Genève

A Genève, la coalition NoG7 veut pouvoir manifester sur le pourtour de la rade le 14 juin. ...
La coalition NoG7 veut manifester autour de la rade de Genève

La coalition NoG7 veut manifester autour de la rade de Genève

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

A Genève, la coalition NoG7 veut pouvoir manifester sur le pourtour de la rade le 14 juin. Elle a adressé mardi matin une mise en demeure dans ce sens aux autorités cantonales. Elle attend une réponse d'ici à vendredi.

En l'absence de décision du Département des institutions et du numérique (DIN), ou en cas de refus, la Chambre administrative de la Cour de justice sera saisie, a annoncé mardi devant les médias Clémence Jung, avocate de Françoise Nyffeler qui a déposé la demande d'autorisation de manifester au nom de la coalition NoG7. Le parcours prévoit de passer d'une rive à l'autre du lac.

Ce tracé 'alternatif' le long du U lacustre, qui préserve les rues commerçantes, a été proposé à la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast mercredi dans 'une volonté d'apaisement', a expliqué Mme Nyffeler. Il permet de garantir la sécurité de la manifestation et sa visibilité. Or le DIN demande à la coalition d'accepter, d'ici à mardi à minuit, un parcours limité à la rive droite, déplore-t-elle.

/ATS
 

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