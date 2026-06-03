La coalition No G7 perd devant la justice sur ses recours

La coalition No G7 n'a pas obtenu gain de cause dans ses recours devant la justice genevoise ...
La coalition No G7 perd devant la justice sur ses recours

La coalition No G7 perd devant la justice sur ses recours

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La coalition No G7 n'a pas obtenu gain de cause dans ses recours devant la justice genevoise. A la fois sur les accusations de déni de justice lancées contre le Conseil d'Etat et sur l'effet suspensif de l'arrêté sur une manifestation restreinte à la rive droite.

'Le tribunal nous a donné raison', a affirmé mercredi après-midi à la presse la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast. Selon elle, il a considéré qu'une décision avait bien été rendue par le gouvernement lorsqu'il a refusé un village au Parc des Bastions et que le déni de justice n'était pas constitué non plus pour la manifestation.

De même, l'arrêté pris il y a deux semaines pour autoriser une manifestation seulement sur la rive droite était également combattu par la coalition devant la Chambre administrative de la Cour de justice. 'L'effet suspensif a été refusé', a également affirmé Mme Kast.

Les autorités vont désormais revoir les militants pour de possibles ajustements au tracé de la manifestation prévue le 14 juin. 'Nous allons faire au mieux' pour planifier cette rencontre, a affirmé la conseillère d'Etat. S'il y a des demandes de 'petits' changements, on va discuter', renchérit la présidente du gouvernement Anne Hiltpold.

/ATS
 

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