La cigogne « Porrentruy » munie d'une balise déclarée morte

La cigogne 'Porrentruy' a sans doute succombé à la grippe aviaire lors de sa halte en Espagne. Les migrations de cet échassier né en 2017 à Porrentruy (JU) étaient très suivies sur une carte en ligne grâce à une balise fixée sur son dos.

'Malheureusement, nous devons présumer que la cigogne 'Porrentruy' est morte depuis le 26 novembre 2025', a indiqué vendredi le Réseau Cigogne-Suisse, confirmant une information du Quotidien jurassien (QJ). Elle a probablement succombé à la grippe aviaire en Espagne, avance l'organisation basée à Kreuzlingen (TG).

'C'est très triste, car la cigogne 'Porrentruy' était un oiseau très intéressant qui suivait une route migratoire inhabituelle', a confié à Keystone-ATS Réseau Cigogne-Suisse. Le parcours de cet oiseau migrateur était suivi par GPS depuis des années.

'La seule certitude, c'est que la balise s'est tue', a déclaré dans le QJ le biologiste jurassien Michel Juillard. Au moment où la balise s'est arrêtée, la cigogne se trouvait près de Madrid, dans une décharge publique à ciel ouvert. Les oiseaux savent qu'ils y trouveront à manger.

Quelque 400 cigognes avaient été retrouvées mortes, victimes de la grippe aviaire, à la fin de l'année dernière le long d'un fleuve dans la région de Madrid.

