La cathédrale de Lausanne tient son nouveau guet

Une nouvelle voix résonnera du haut de la cathédrale de Lausanne à partir du 1er janvier 2024. Ce sera celle du nouveau guet titulaire, Alexandre Schmid, dont la nomination a été annoncée mardi.

'Titulaire d’un Bachelor de l’Université de Lausanne en histoire et géographie, M. Schmid est un fin connaisseur de la Ville de Lausanne', précise cette dernière dans un communiqué. Ce passionné d'histoire médiévale succédera à Renato Häusler, en poste depuis 2002 et qui part à la retraite.

Comme son prédécesseur, le nouveau guet titulaire annoncera les heures, de 22h00 à 02h00, 365 jours par an. Il sera secondé par une équipe d'une guette et de cinq guets remplaçants.

Depuis 1405

La première mention écrite du guet de la cathédrale de Lausanne a été établie vers 1405. A l'époque, sa mission était non seulement de crier les heures, mais également d'avertir en cas d'attaques ou d'incendies, rôle de prévention disparu entre-temps. Lausanne est l'un des derniers lieux au monde abritant un guet historique, dont l'activité quotidienne n'a jamais été interrompue depuis son instauration au Moyen Age.

La Confrérie européenne des guets recense 58 villes de neuf pays européens où cette tradition est encore pratiquée, principalement en Allemagne et au Danemark. En Suisse, des guets sont encore actifs à Lausanne, mais aussi à Schaffhouse, Bischofszell (TG) et Stein am Rhein (SH).

/ATS