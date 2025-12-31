La Ville de Moutier est devenue jurassienne depuis minuit

La Ville de Moutier avec ses 7300 habitants est officiellement entrée dans le canton du Jura ...
La Ville de Moutier avec ses 7300 habitants est officiellement entrée dans le canton du Jura mercredi à minuit. Massées devant l'Hôtel de Ville, des milliers de personnes ont laissé éclater leur joie à l'issue des douze coups de minuit.

