La Suisse traversée par des vents violents

Des vents violents ont traversé la Suisse lundi. Météosuisse a enregistré des rafales allant de 65 à 100 km/h en plaine et atteignant plus de 150 km/h dans les endroits surélevés.

La centrale météorologique a mesuré des pointes à 107,3 km/h de Fribourg, 115,5 km/h à Oron (VD), 86 km/h à Payerne (VD) et 70,9 km/h à Genève. Les vents forts, qui accompagnaient l'arrivée d'un front froid, devaient se maintenir dans l'après-midi et faiblir en soirée. De son côté, MeteoNews a rapporté que des rafales allant jusqu'à 128 km/h ont été mesurées au Chasseral (BE).

La plus forte rafale a été mesurée à 151 km/h sur le Jungfraujoch dans l'Oberland bernois. Des rafales à 130 km/h à Egolzwil (LU) ont été les plus dangereuses.

Les rafales ont maintenu les autorités du canton de Berne sur le qui-vive. Deux personnes ont été légèrement blessées. La police cantonale a reçu plus de 80 appels. Des arbres renversés ont bloqué plusieurs routes et plusieurs signalisations de chantiers de construction se sont envolées. Des tuiles sont également tombées des toits.

Dans le canton de Soleure, Eole a mis cinq employés d'un chantier dans une situation inconfortable. Les ouvriers ont dû être récupérés sur une plateforme haute de 30 mètres à l'aide d'une grue de sauvetage.

Enfin, la tempête a laissé sa marque dans le canton d'Argovie. La police cantonale a reçu 40 appels pour des branches d'arbres tombées et des tuiles soufflées. Personne n'a été blessé.

