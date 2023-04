La Suisse toujours opposée à la réexportation de matériel de guerre

La Suisse ne s'écartera pas de l'interdiction de réexportation de matériel de guerre. Le président de la Confédération Alain Berset l'a rappelé lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz, ce mardi.

'La neutralité signifie que la Suisse ne soutient militairement aucune partie dans les conflits', a rappelé Alain Berset, lors de la conférence de presse conjointe avec Olaf Scholz à Berlin, organisée après leurs discussions . 'Vous ne pouvez pas nous demander d'enfreindre nos propres lois.'

'Il est important que nous respections les règles et que nous les adaptions si nécessaire', a poursuivi le conseiller fédéral. Ce dernier a rappelé que neutralité ne voulait cependant pas dire indifférence: 'Maintenir la neutralité, c'est aussi être crédible. La communauté internationale doit unir ses forces en faveur du peuple ukrainien.'

D'un point de vue humanitaire, La Suisse continuera d'accueillir des réfugiés et soutiendra, comme déjà annoncé, l'Ukraine à hauteur de 1,8 milliard de francs jusqu'en 2028.

Pression de plus en plus forte

Depuis plusieurs mois, La Suisse subit une forte pression internationale pour autoriser la réexportation de matériel de guerre fabriqué en Suisse. L'Allemagne aimerait livrer à l'Ukraine des munitions suisses pour le char anti-aérien Gepard.

L'Espagne et le Danemark ont ​​formulé des demandes similaires à notre pays. Le Conseil fédéral a jusqu'à présent rejeté ces requêtes en se référant au droit de la neutralité et à la loi sur le matériel de guerre.

Deux initiatives appelant à un assouplissement de la réglementation sur la réexportation ont échoué lors de la session de printemps au Parlement. Plusieurs initiatives parlementaires à ce sujet sont toujours en suspens.

Les félicitations d'Olaf Scholz

Olaf Scholz et Alain Berset ont par ailleurs loué les bonnes et étroites relations entre leurs pays. Le chancelier a déclaré que cela se manifestait par 'la proximité avec laquelle nous nous coordonnons. Nous défendons la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et l'ordre international fondé sur des règles partout dans le monde.'

'Défendre ensemble ces valeurs est devenu encore plus important depuis le 24 février 2022, jour de l'attaque russe contre l'Ukraine', a conclu le chancelier allemand. M. Scholz a félicité la Suisse pour son soutien aux sanctions de l'UE contre la Russie.

