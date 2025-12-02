« La Suisse s'est rendormie », selon le chef de l'Armée Thomas Süssli

La Suisse s'était peut-être réveillée sur les questions de défense après l'invasion de l'Ukraine ...
« La Suisse s'est rendormie », selon le chef de l'Armée Thomas Süssli

Photo: Christian Beutler, Keystone-ATS

La Suisse s'était peut-être réveillée sur les questions de défense après l'invasion de l'Ukraine en 2022, mais elle s'est rendormie, a estimé mardi le chef de l'armée Thomas Süssli. A ses yeux, il faut encore renforcer la capacité à répondre aux menaces.

Tirant devant la presse le bilan des six ans qu'il a passés à la tête de l'armée, l'Argovien s'est félicité d'un 'changement de culture'. L'armée a gagné en visibilité depuis son entrée en fonctions en 2019, a-t-il relevé.

Mais dans le même temps, 'nous n'avons pas assez réussi à expliquer' les besoins de l'armée et la nécessité de renforcer la défense, a-t-il regretté. D'autant plus que la Russie reste menaçante et qu'elle cherche toujours à diviser l'Occident.

/ATS
 

Actualités suivantes

Grâce à un compromis, le budget neuchâtelois sûrement accepté

Grâce à un compromis, le budget neuchâtelois sûrement accepté

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 11:57

Assassinats de Zurich et de Laupen/BE jugés 15 ans après les faits

Assassinats de Zurich et de Laupen/BE jugés 15 ans après les faits

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 11:29

Chats: les vétérinaires sont pour une obligation de puçage

Chats: les vétérinaires sont pour une obligation de puçage

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 10:31

Le paquet d'économies s'invite dans le débat sur le budget 2026

Le paquet d'économies s'invite dans le débat sur le budget 2026

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 11:57

Articles les plus lus

L'UDC Pierre-André Page élu président du Conseil national

L'UDC Pierre-André Page élu président du Conseil national

Suisse    Actualisé le 01.12.2025 - 17:15

Six rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Six rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

« Génocide », mot romand de l'année - les droits de douane en vedette

« Génocide », mot romand de l'année - les droits de douane en vedette

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 06:11

L'OCDE atteste de la bonne intégration des immigrés en Suisse

L'OCDE atteste de la bonne intégration des immigrés en Suisse

Suisse    Actualisé le 02.12.2025 - 09:23