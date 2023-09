La Suisse s'engage pour déminer l'Ukraine

La Suisse engagera 100 millions de francs entre 2024 et 2027 pour déminer les zones civiles et agricoles d'Ukraine, a décidé vendredi le Conseil fédéral. Cette enveloppe permettra de fournir du matériel et des formations aux démineurs ukrainiens.

La décontamination est une urgence absolue pour l'Ukraine et un des prérequis pour la reconstruction du pays. Un tiers du territoire est contaminé par des mines et d'autres engins explosifs. Cela représente une surface plus grande que l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord.

Depuis le retour de la population dans d'anciennes régions de combat, les accidents se multiplient. Les agriculteurs sautent sur des mines anti-char en labourant leurs champs. La cultivation des terres est impossible dans ces conditions. Les civils, y compris les enfants, sont tués par des engins explosifs dans leur jardin ou en déblayant les décombres de leurs maisons.

La Suisse dispose d'une expertise de pointe dans la lutte antimines. Elle soutiendra l'Ukraine face à ce défi humanitaire immense.

